Лубинец: Украина вернула тысячу украинских детей, но еще почти 20 000 РФ силой переместила
Украине удалось вернуть с территории России и временно оккупированных земель 1002 ребенка, но еще почти 20 тысяч РФ принудительно переместила.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Брюсселе
Детали: По словам омбудсмена всего Россия принудительно переместила 19 546 детей, но настоящая цифра может быть гораздо больше.
Прямая речь: "Они (россияне - ред.) не предоставляют никаких сведений об украинских детях. На временно оккупированной территории Украины проживают полтора миллиона украинских детей. Сколько из них уже россияне депортировали? Можем только догадываться... Но я убежден, что число детей, которых депортировала Российская Федерация, будет расти".
Детали: Лубинец также подчеркнул, что возвращать детей прежде всего помогают международные партнеры, а основной партнер в вопросе возвращения украинских детей - Катар. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также добавил, что Россия "максимально затягивает" процесс возвращения украинских детей.
Предыстория:
- 8 ноября Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Беларуси: стороны обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны, и начали новый формат.