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Лубинец: Украина вернула тысячу украинских детей, но еще почти 20 000 РФ силой переместила

Александр ШумилинВторник, 12 ноября 2024, 22:01
Лубинец: Украина вернула тысячу украинских детей, но еще почти 20 000 РФ силой переместила
Фото: Getty Images

Украине удалось вернуть с территории России и временно оккупированных земель 1002 ребенка, но еще почти 20 тысяч РФ принудительно переместила.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Брюсселе

Детали: По словам омбудсмена всего Россия принудительно переместила 19 546 детей, но настоящая цифра может быть гораздо больше.

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Прямая речь: "Они (россияне - ред.) не предоставляют никаких сведений об украинских детях. На временно оккупированной территории Украины проживают полтора миллиона украинских детей. Сколько из них уже россияне депортировали? Можем только догадываться... Но я убежден, что число детей, которых депортировала Российская Федерация, будет расти".

Детали: Лубинец также подчеркнул, что возвращать детей прежде всего помогают международные партнеры, а основной партнер в вопросе возвращения украинских детей - Катар. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также добавил, что Россия "максимально затягивает" процесс возвращения украинских детей.

Предыстория:

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  • 8 ноября Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Беларуси: стороны обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны, и начали новый формат.

дети
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