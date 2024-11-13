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Трамп призначить Джона Реткліффа директором ЦРУ

Іван Д'яконовСереда, 13 листопада 2024, 01:29
Трамп призначить Джона Реткліффа директором ЦРУ
Джон Реткліфф. Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Радий повідомити, що колишній директор Національної розвідки Джон Реткліфф обійме посаду директора ЦРУ. Він завжди був борцем за правду і чесність з американським народом".

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Деталі: Трамп також повідомив, що обрав колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі послом в Ізраїлі, а свого давнього друга Стівена Віткоффа – спеціальним представником на Близькому Сході.

Трамп також оголосив про плани призначити Білла Макгінлі, секретаря кабінету міністрів у своїй першій адміністрації, радником Білого дому.

Передісторія:

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  • 12 вересня Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.
  • Також Трамп оголосив про призначення ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета на посаду міністра оборони США.

ТрампСША
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