Трамп призначить Джона Реткліффа директором ЦРУ

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Радий повідомити, що колишній директор Національної розвідки Джон Реткліфф обійме посаду директора ЦРУ. Він завжди був борцем за правду і чесність з американським народом".

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Деталі: Трамп також повідомив, що обрав колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі послом в Ізраїлі, а свого давнього друга Стівена Віткоффа – спеціальним представником на Близькому Сході.

Трамп також оголосив про плани призначити Білла Макгінлі, секретаря кабінету міністрів у своїй першій адміністрації, радником Білого дому.

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