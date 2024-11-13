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Трамп назначит Джона Рэтклиффа директором ЦРУ

Иван ДьяконовСреда, 13 ноября 2024, 01:29
Трамп назначит Джона Рэтклиффа директором ЦРУ
Джон Рэтклифф. Фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет должность директора ЦРУ. Он всегда был борцом за правду и честность с американским народом".

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Детали: Трамп также сообщил, что избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, а своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным представителем на Ближнем Востоке.

Трамп также назначил Билла Макгинли, секретаря кабинета министров в своей первой администрации, советником Белого дома.

Предыстория:

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  • 12 сентября Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
  • Также Трамп объявил о назначении ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны США.

ТрампСША
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