Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Трамп выбрал ветерана и телеведущего Fox News на должность министра обороны США

Иван Дьяконов, Анастасия ПроцСреда, 13 ноября 2024, 02:39
Трамп выбрал ветерана и телеведущего Fox News на должность министра обороны США
Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении ветерана и ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны США.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Для меня большая честь объявить, что я утвердил Пита Хегсета на должность Министра обороны в моем Кабинете. Пит провел всю свою жизнь как воин за войско и за страну. Пит жесткий, умный и искренне верит в тезис "Америка превыше всего. С Питом во главе, враги Америки должны быть начеку – наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит".

Реклама:

Справка: 44-летний Пит Хегсет служил в Ираке, Афганистане и на военной базе в Гуантанамо. По информации Reuters, Хегсет критиковал так называемую "политику пробуждения" в Пентагоне, направленную на повышение разнообразия в армии. Его кандидатура сейчас ожидает одобрения Сенатом. Как отмечает издание, если его утвердят, это может создать напряженность в отношениях с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, которого Хегсет обвинял в склонности к "радикальной левой политике".

В прошлом Хэгсет также подвергал критике союзников США по НАТО, считая их недостаточно сильными, и предупреждал о росте влияния Китая в Азии.

"Устаревшие, недовооруженные, вторгнутые и бессильные. Почему Америка, европейский "экстренный номер" ХХ века, должна слушать самодовольных и ослабленных партнеров, которые призывают нас придерживаться устаревших и односторонних оборонных соглашений?" – писал он в своей книге.

РЕКЛАМА:

Хегсет подчеркивал, что страны НАТО не готовы финансировать собственную оборону и вместо этого полагаются на помощь США.

Во время одного из выступлений он также высказался относительно российского вторжения в Украину в 2022 году, назвав его "войной Путина по принципу "верни мне мое"".

"Если Украина сможет себя защитить - прекрасно. Но я не хочу, чтобы американское вмешательство слишком углублялось в Европу, провоцируя (Путина) к ощущению, что он зажат в угол," – отметил Хегсет.

Предыстория:

  • 12 сентября Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
  • Также Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.
  • Трамп также сообщил, что избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным представителем на Ближнем Востоке, а Билла Макгинли, секретаря кабинета министров в своей первой администрации, советником Белого дома.

ТрампСША
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер

Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут

NYT: Байден разрешил Украине ударить по России ракетами ATACMS

Графики отключений света в понедельник будут действовать по всей стране

Шольц объяснил звонок Путину, однако признал, что тот не изменил свою позицию

Туск: Путина никто не остановит телефонными звонками

Все новости...
Трамп
Politico: После новых назначений Трампа сторонники Украины вздохнули с облегчением
Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты
Бизнесмены Маск и Рамасвами возглавят новосозданное министерство при администрации Трампа
Последние новости
00:51
Россияне снова атакуют ударными БпЛА с севера
00:39
Враг нанес удар баллистикой по критической инфраструктуре Сум: в городе пропал свет
00:30
В Абхазии оппозиция призвала лидера страны подать в отставку
23:52
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по многоэтажке в Сумах: 10 погибших, пол сотни раненых
23:41
Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер
23:37
Что такое анемия и каковы ее причины? Объясняет наука
23:33
спортОксана Баюл: Пока не помру, пить нельзя
23:10
На фронте более 130 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении – Генштаб
22:51
Зеленский об утренней атаке РФ: Это ответ всем, кто хотел чего-то достичь звонками
22:33
Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут
Все новости...
Реклама:
Реклама: