Трамп выбрал ветерана и телеведущего Fox News на должность министра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении ветерана и ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны США.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Для меня большая честь объявить, что я утвердил Пита Хегсета на должность Министра обороны в моем Кабинете. Пит провел всю свою жизнь как воин за войско и за страну. Пит жесткий, умный и искренне верит в тезис "Америка превыше всего. С Питом во главе, враги Америки должны быть начеку – наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит".

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Справка: 44-летний Пит Хегсет служил в Ираке, Афганистане и на военной базе в Гуантанамо. По информации Reuters, Хегсет критиковал так называемую "политику пробуждения" в Пентагоне, направленную на повышение разнообразия в армии. Его кандидатура сейчас ожидает одобрения Сенатом. Как отмечает издание, если его утвердят, это может создать напряженность в отношениях с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, которого Хегсет обвинял в склонности к "радикальной левой политике".

В прошлом Хэгсет также подвергал критике союзников США по НАТО, считая их недостаточно сильными, и предупреждал о росте влияния Китая в Азии.

"Устаревшие, недовооруженные, вторгнутые и бессильные. Почему Америка, европейский "экстренный номер" ХХ века, должна слушать самодовольных и ослабленных партнеров, которые призывают нас придерживаться устаревших и односторонних оборонных соглашений?" – писал он в своей книге.

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Хегсет подчеркивал, что страны НАТО не готовы финансировать собственную оборону и вместо этого полагаются на помощь США.

Во время одного из выступлений он также высказался относительно российского вторжения в Украину в 2022 году, назвав его "войной Путина по принципу "верни мне мое"".

"Если Украина сможет себя защитить - прекрасно. Но я не хочу, чтобы американское вмешательство слишком углублялось в Европу, провоцируя (Путина) к ощущению, что он зажат в угол," – отметил Хегсет.

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