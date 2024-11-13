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Бізнесмени Маск і Рамасвамі очолять новостворене міністерство при адміністрації Трампа

Олена ІвашківСереда, 13 листопада 2024, 03:54
Бізнесмени Маск і Рамасвамі очолять новостворене міністерство при адміністрації Трампа
Колаж УП. Фото: Getty Images

Американські бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі очолять Міністерство підвищення ефективності уряду (DOGE) при новій адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: перехідна команда Трампа у X

Пряма мова Трампа: "Разом ці чудові американці прокладуть шлях до того, щоб моя адміністрація позбулася урядової бюрократії, скоротила надмірне регулювання, скоротила марнотратні витрати та реструктуризувала федеральні відомства".

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Деталі: Менший уряд, більша ефективність та менше бюрократії - це "подарунок", який, за словами Трампа, країна отримає до 4 липня 2026 року, коли буде відзначатиме 250-річчя прийняття Декларації незалежності США.

Передісторія: 

  • 12 вересня Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.
  • Також Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
  • Трамп також повідомив, що обрав колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі послом в Ізраїлі, свого давнього друга Стівена Віткоффа – спеціальним представником на Близькому Сході, а Білла Макгінлі, секретаря кабінету міністрів у своїй першій адміністрації, радником Білого дому.

ТрампСША
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