Бізнесмени Маск і Рамасвамі очолять новостворене міністерство при адміністрації Трампа

Американські бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі очолять Міністерство підвищення ефективності уряду (DOGE) при новій адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: перехідна команда Трампа у X

Пряма мова Трампа: "Разом ці чудові американці прокладуть шлях до того, щоб моя адміністрація позбулася урядової бюрократії, скоротила надмірне регулювання, скоротила марнотратні витрати та реструктуризувала федеральні відомства".

Реклама:

Деталі: Менший уряд, більша ефективність та менше бюрократії - це "подарунок", який, за словами Трампа, країна отримає до 4 липня 2026 року, коли буде відзначатиме 250-річчя прийняття Декларації незалежності США.

Передісторія: