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Бизнесмены Маск и Рамасвами возглавят новосозданное министерство при администрации Трампа

Алена ИвашкивСреда, 13 ноября 2024, 03:54
Бизнесмены Маск и Рамасвами возглавят новосозданное министерство при администрации Трампа
Колаж УП. Фото: Getty Images

Американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство повышения эффективности правительства (DOGE) при новой администрации Дональда Трампа.

Источник: переходная команда Трампа в X

Прямая речь Трампа: "Вместе эти замечательные американцы проложат путь к тому, чтобы моя администрация избавилась от правительственной бюрократии, сократила чрезмерное регулирование, сократила расточительные расходы и реструктуризировала федеральные ведомства".

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Детали: Меньшее правительство, большая эффективность и меньше бюрократии - это "подарок", который, по словам Трампа, страна получит до 4 июля 2026 года, когда будет отмечать 250-летие принятия Декларации независимости США.

Предыстория:

  • 12 сентября Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
  • Также Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.
  • Трамп также сообщил, что избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным представителем на Ближнем Востоке, а Билла Макгинли, секретаря кабинета министров в своей первой администрации, советником Белого дома.

ТрампСША
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