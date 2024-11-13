Бизнесмены Маск и Рамасвами возглавят новосозданное министерство при администрации Трампа
Среда, 13 ноября 2024, 03:54
Американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство повышения эффективности правительства (DOGE) при новой администрации Дональда Трампа.
Источник: переходная команда Трампа в X
Прямая речь Трампа: "Вместе эти замечательные американцы проложат путь к тому, чтобы моя администрация избавилась от правительственной бюрократии, сократила чрезмерное регулирование, сократила расточительные расходы и реструктуризировала федеральные ведомства".
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Детали: Меньшее правительство, большая эффективность и меньше бюрократии - это "подарок", который, по словам Трампа, страна получит до 4 июля 2026 года, когда будет отмечать 250-летие принятия Декларации независимости США.
Предыстория:
- 12 сентября Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
- Также Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.
- Трамп также сообщил, что избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным представителем на Ближнем Востоке, а Билла Макгинли, секретаря кабинета министров в своей первой администрации, советником Белого дома.