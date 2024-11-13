Бизнесмены Маск и Рамасвами возглавят новосозданное министерство при администрации Трампа

Американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство повышения эффективности правительства (DOGE) при новой администрации Дональда Трампа.

Источник: переходная команда Трампа в X

Прямая речь Трампа: "Вместе эти замечательные американцы проложат путь к тому, чтобы моя администрация избавилась от правительственной бюрократии, сократила чрезмерное регулирование, сократила расточительные расходы и реструктуризировала федеральные ведомства".

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Детали: Меньшее правительство, большая эффективность и меньше бюрократии - это "подарок", который, по словам Трампа, страна получит до 4 июля 2026 года, когда будет отмечать 250-летие принятия Декларации независимости США.

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