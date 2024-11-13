Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти
У вівторок ввечері новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що губернаторка і колишня конгресвумен від Південної Дакоти Крісті Ноем буде призначена на посаду міністра внутрішньої безпеки (DHS).
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social
Деталі: За його словами, Крісті була дуже сильною в питаннях прикордонної безпеки.
Пряма мова: "Вона була першою губернаторкою, яка відправив солдатів Національної гвардії на допомогу Техасу в боротьбі з прикордонною кризою Байдена, і загалом їх відправляли вісім разів".
Деталі: Він також підкреслив, що вона тісно співпрацюватиме з "прикордонним царем" Томом Гоманом для забезпечення безпеки кордонів і гарантуватиме, що наша американська Батьківщина буде захищена від наших супротивників".
Довідково: Увечері в неділю Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що 62-річний Гоман буде "відповідати за кордони нашої країни" на півдні з Мексикою та на півночі з Канадою і "фантастично виконає роботу, якої давно очікували".
Передісторія:
- 12 вересня Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.
- Також Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
- Трамп також повідомив, що обрав колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі послом в Ізраїлі, свого давнього друга Стівена Віткоффа – спеціальним представником на Близькому Сході, а Білла Макгінлі, секретаря кабінету міністрів у своїй першій адміністрації, радником Білого дому.