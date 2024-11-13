Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти

У вівторок ввечері новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що губернаторка і колишня конгресвумен від Південної Дакоти Крісті Ноем буде призначена на посаду міністра внутрішньої безпеки (DHS).

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Деталі: За його словами, Крісті була дуже сильною в питаннях прикордонної безпеки.

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Пряма мова: "Вона була першою губернаторкою, яка відправив солдатів Національної гвардії на допомогу Техасу в боротьбі з прикордонною кризою Байдена, і загалом їх відправляли вісім разів".

Деталі: Він також підкреслив, що вона тісно співпрацюватиме з "прикордонним царем" Томом Гоманом для забезпечення безпеки кордонів і гарантуватиме, що наша американська Батьківщина буде захищена від наших супротивників".

Довідково: Увечері в неділю Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що 62-річний Гоман буде "відповідати за кордони нашої країни" на півдні з Мексикою та на півночі з Канадою і "фантастично виконає роботу, якої давно очікували".

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