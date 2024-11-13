Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты
Во вторник вечером новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что губернатор и бывшая конгрессвумен от Южной Дакоты Кристи Ноэм будет назначена на должность министра внутренней безопасности (DHS).
Источник: Трамп в соцсети Truth Social
Детали: По его словам, Кристи была очень сильной в вопросах пограничной безопасности.
Прямая речь: "Она была первым губернатором, который отправил солдат Национальной гвардии на помощь Техасу в борьбе с пограничным кризисом Байдена, и в целом их отправляли восемь раз".
Детали: Он также подчеркнул, что она будет тесно сотрудничать с "пограничным царем" Томом Гоманом для обеспечения безопасности границ и гарантировать, что наша американская Родина будет защищена от наших противников".
Справочно: Вечером в воскресенье Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что 62-летний Гоман будет "отвечать за границы нашей страны" на юге с Мексикой и на севере с Канадой и "фантастически выполнит работу, которой давно ожидали".
Предыстория:
- 12 сентября Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
- Также Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.
- Трамп также сообщил, что избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным представителем на Ближнем Востоке, а Билла Макгинли, секретаря кабинета министров в своей первой администрации, советником Белого дома.