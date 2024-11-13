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Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты

Алена ИвашкивСреда, 13 ноября 2024, 04:18
Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты
Кристи Ноэм и Дональд Трамп, фото: Getty Images

Во вторник вечером новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что губернатор и бывшая конгрессвумен от Южной Дакоты Кристи Ноэм будет назначена на должность министра внутренней безопасности (DHS).

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: По его словам, Кристи была очень сильной в вопросах пограничной безопасности. 

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Прямая речь: "Она была первым губернатором, который отправил солдат Национальной гвардии на помощь Техасу в борьбе с пограничным кризисом Байдена, и в целом их отправляли восемь раз".

Детали: Он также подчеркнул, что она будет тесно сотрудничать с "пограничным царем" Томом Гоманом для обеспечения безопасности границ и гарантировать, что наша американская Родина будет защищена от наших противников".

Справочно: Вечером в воскресенье Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что 62-летний Гоман будет "отвечать за границы нашей страны" на юге с Мексикой и на севере с Канадой и "фантастически выполнит работу, которой давно ожидали".

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Предыстория:

  • 12 сентября Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.
  • Также Трамп объявил о намерении назначить бывшего главу Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.
  • Трамп также сообщил, что избрал бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным представителем на Ближнем Востоке, а Билла Макгинли, секретаря кабинета министров в своей первой администрации, советником Белого дома.

СШАТрамп
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