Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты

Во вторник вечером новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что губернатор и бывшая конгрессвумен от Южной Дакоты Кристи Ноэм будет назначена на должность министра внутренней безопасности (DHS).

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: По его словам, Кристи была очень сильной в вопросах пограничной безопасности.

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Прямая речь: "Она была первым губернатором, который отправил солдат Национальной гвардии на помощь Техасу в борьбе с пограничным кризисом Байдена, и в целом их отправляли восемь раз".

Детали: Он также подчеркнул, что она будет тесно сотрудничать с "пограничным царем" Томом Гоманом для обеспечения безопасности границ и гарантировать, что наша американская Родина будет защищена от наших противников".

Справочно: Вечером в воскресенье Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что 62-летний Гоман будет "отвечать за границы нашей страны" на юге с Мексикой и на севере с Канадой и "фантастически выполнит работу, которой давно ожидали".

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