В Киеве и области работает ПВО
Утром 13 ноября в столице работают Силы противовоздушной обороны, в городе звучит тревога из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.
Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко и КОВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"
Прямая речь Кличко: "Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"
Детали: Сообщается, что в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии.
Киевская ОВА также сообщает о работе ППО в области.
В 8:11 Кличко сообщил, что на столицу заходят БпЛА и сохраняется ракетная опасность.
Позже мэр города добавил, что вражеский БпЛА заметили над центром города.
В 8:53 тревогу в столице отменили.
Предыстория:
- В ночь на 13 ноября в России зафиксирован взлет до шести бортов Ту-95мс из Оленегорска. Около 7:00 первые крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины.