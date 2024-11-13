В Киеве и области работает ПВО

Утром 13 ноября в столице работают Силы противовоздушной обороны, в городе звучит тревога из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко и КОВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

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Прямая речь Кличко: "Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Детали: Сообщается, что в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Киевская ОВА также сообщает о работе ППО в области.

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В 8:11 Кличко сообщил, что на столицу заходят БпЛА и сохраняется ракетная опасность.

Позже мэр города добавил, что вражеский БпЛА заметили над центром города.

В 8:53 тревогу в столице отменили.

Предыстория: