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Окупанти атакували Берислав і Антонівку: 1 людина загинула, 4 поранені

Ірина БалачукСереда, 13 листопада 2024, 10:17
Окупанти атакували Берислав і Антонівку: 1 людина загинула, 4 поранені
Фото ілюстративне з сайту ptrpbraginsil.dp.gov.ua

Одна жителька Берислава загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російської дронової атаки вранці 13 листопада.  

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Зранку росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка".

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Деталі: Прокудін додав, що ще дві місцеві жительки дістали поранення – вони перебувають у лікарні.

Оновлено: Херсонська ОВА пізніше повідомила, що близько 09:00 через удар російського БпЛА по Антонівці постраждали двоє людей. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки.

85-річна жінка дістала поранення тулуба, обличчя, рук та ніг, а також вибухову травму. Постраждалих госпіталізували.

Передісторія:

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