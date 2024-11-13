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Оккупанты атаковали Берислав и Антоновку: 1 человек погиб, 4 ранены

Ирина БалачукСреда, 13 ноября 2024, 10:17
Оккупанты атаковали Берислав и Антоновку: 1 человек погиб, 4 ранены
Фото иллюстративное с сайта ptrpbraginsil.dp.gov.ua

Одна жительница Берислава погибла и еще двое получили ранения в результате российской дроновой атаки утром 13 ноября. 

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром россияне оборвали жизнь жительницы Берислава. Из-за атаки вражеского БпЛА смертельные ранения получила 52-летняя женщина".

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Детали: Прокудин добавил, что еще две местные жительницы получили ранения – они находятся в больнице.

Обновлено: Херсонская ОВА позже сообщила, что около 09:00 из-за удара российского БпЛА по Антоновке пострадали два человека. У мужчины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение руки.

85-летняя женщина получила ранения туловища, лица, рук и ног, а также взрывную травму. Пострадавших госпитализировали.

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