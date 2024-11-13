Вночі Повітряні сили збили дві крилаті ракети росіян, дві балістичні і майже 40 "Шахедів"
У ніч на 13 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по території України, випустивши крилаті і балістичні ракети, майже сотню дронів "Шахед".
Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ, президента Володимира Зеленського
Дослівно: "Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):
- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — РФ по Сумщині;
- 2 крилаті ракети Х-101 — РФ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл. — РФ;
- 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ.
Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях".
Деталі: Повідомляється, що 47 ворожих безпілотників "локаційно втрачено" у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.
Також Повітряні сили повідомили, що два безпілотники все ще в повітрі.
Президент Зеленський вранці відреагував на удар, вказавши, що "в наших сил є чим захищати країну від російського терору". Він подякував тим партнерам, які допомагає із протиракетами і системами РЕБ.
Передісторія:
- Київська влада повідомила, що уночі та вранці російські війська завдали по Києві та області ракетно-дронового удару, внаслідок чого в одному з населених пунктів поранена людина, також палало складське приміщення.