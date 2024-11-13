Вночі Повітряні сили збили дві крилаті ракети росіян, дві балістичні і майже 40 "Шахедів"

У ніч на 13 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по території України, випустивши крилаті і балістичні ракети, майже сотню дронів "Шахед".

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ, президента Володимира Зеленського

Дослівно: "Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

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2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — РФ по Сумщині;

2 крилаті ракети Х-101 — РФ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл. — РФ;

90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ.

Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях".

Деталі: Повідомляється, що 47 ворожих безпілотників "локаційно втрачено" у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.

Також Повітряні сили повідомили, що два безпілотники все ще в повітрі.

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Президент Зеленський вранці відреагував на удар, вказавши, що "в наших сил є чим захищати країну від російського терору". Він подякував тим партнерам, які допомагає із протиракетами і системами РЕБ.

Передісторія: