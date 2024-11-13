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Ночью Воздушные силы сбили две крылатые ракеты россиян, две баллистические и почти 40 "Шахедов"

Александр ШумилинСреда, 13 ноября 2024, 10:14
Ночью Воздушные силы сбили две крылатые ракеты россиян, две баллистические и почти 40 Шахедов
Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 13 ноября россияне совершили комбинированную атаку по территории Украины, выпустив крылатые и баллистические ракеты, почти сотню дронов "Шахед".

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ, президента Владимира Зеленского

Дословно: "Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

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  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - РФ по Сумской области;
  • 2 крылатые ракеты Х-101 - РФ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 район пусков Воронежская обл;
  • 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БПЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях".

Детали: Сообщается, что 47 вражеских беспилотников "локально потеряно" в разных регионах Украины, два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России.

Также Воздушные силы сообщили, что два беспилотника все еще в воздухе.

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Президент Зеленский утром отреагировал на удар, указав, что "у наших сил есть чем защищать страну от российского террора". Он поблагодарил тех партнеров, которые помогает с противоракетами и системами РЭБ.

Предыстория:

  • Киевские власти сообщили, что ночью и утром российские войска нанесли по Киеву и области ракетно-дронового удара, в результате чего в одном из населенных пунктов ранен человек, также горело складское помещение.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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