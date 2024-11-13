СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело

В тимчасово окупованому Севастополі 13 листопада ліквідували керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За даними джерела УП, підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

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Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Пряма мова: "Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни".

У Севастополі підірвали авто з керівникм штабу ракетних кораблів ЧФ РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/I79g49NwWO РЕКЛАМА: November 13, 2024

Що передувало: Вранці 13 листопада стало відомо, що в тимчасово окупованому Севастополі вибухнуло авто, у яке могла бути закладена вибухівка, так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про загибель одного військового, який знаходився у транспортному засобі.