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СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 12:14
СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело
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В тимчасово окупованому Севастополі 13 листопада ліквідували керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

 

Деталі: За даними джерела УП, підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

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Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Пряма мова: "Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни".

Що передувало: Вранці 13 листопада стало відомо, що в тимчасово окупованому Севастополі вибухнуло авто, у яке могла бути закладена вибухівка, так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про загибель одного військового, який знаходився у транспортному засобі.

СБУвійна
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