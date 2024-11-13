СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Севастополе – источник

Во временно оккупированном Севастополе 13 ноября ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По данным источника УП, подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

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В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Прямая речь: "Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны".

У Севастополі підірвали авто з керівникм штабу ракетних кораблів ЧФ РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/I79g49NwWO РЕКЛАМА: November 13, 2024

Что предшествовало: Утром 13 ноября стало известно, что во временно оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве.