Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Севастополе – источник

Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 12:14
СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Севастополе – источник
скриншот

Во временно оккупированном Севастополе 13 ноября ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

 

Детали: По данным источника УП, подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Реклама:

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Прямая речь: "Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны".

Что предшествовало: Утром 13 ноября стало известно, что во временно оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве.

СБУвойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

фотоВ Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС

Фото, обновленоРоссия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 10 человек погибли, десятки ранены

фото"Выбивал" 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата

В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Все новости...
СБУ
На третьем году войны РФ против Украины распространял нарративы Кремля – разоблачен клирик УПЦ МП
На химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник
СБУ задержала руководительницу МСЭК, которая требовала взятку у раненого воина ВСУ
Последние новости
20:44
Большинство украинцев не тратят национальный кэшбэк, в Минэкономики назвали причины
20:29
хоккей"Киев Кепиталз" в матче с 10 шайбами обыграл "Крыжинку"
20:25
МИД РФ заявил, что удары ATACMS по России будут означать прямое участие США в войне
20:09
Индия оштрафовала WhatsApp на почти 26 миллионов долларов и ограничила обмен данными
20:08
9-летний Илья и 14-летняя Настя: что известно о детях, погибших в результате атаки РФ по Сумам
19:50
В Украине масштабировали производство ракет "Нептун" для дальнобойных ударов – Умеров
19:36
Президент Грузии обжалует результаты парламентских выборов в суде
19:33
Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света
19:32
Книги Плохия, Михеда и Чапая вошли в подборку лучших изданий 2024 года The Telegraph
19:26
Глава МИД Литвы: Европейская стратегия поддержки Украины оказалась провальной
Все новости...
Реклама:
Реклама: