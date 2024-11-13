На третьому році війни РФ проти України поширював наративи Кремля – СБУ викрила клірика УПЦ МП

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині.

Джерело: СБУ, Житомирська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, священник, відправивши недільну службу, у своїй проповіді зневажливо висловлювався про національних українських героїв та давав настанови прихожанам у відповідь на слова "Слава Україні" мовчати, так, як це робить він сам, з ідеологічних мотивів.

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Наступного разу, у липні цього року, виконуючи церковний спів, прославляв "землю русскую", називав країну-агресора своїм "отєчєством" та закликав вірян молитися за нього.

Крім цього, підозрюваний поширив відео зі своєю проповіддю на власному акаунті у соцмережі.

Згодом, у вересні 2024 року, священник поширив відео російського пропагандиста, колишнього члена ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді, який закликав Україну до капітуляції. У відео, серед іншого, містилися заклики суворо триматися російської церкви і московського патріарха, а також звинувачення української влади у розв’язанні війни.

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Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури священнику повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненої повторно, та поширенні матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчиненому повторно.