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На третьем году войны РФ против Украины распространял нарративы Кремля – разоблачен клирик УПЦ МП

Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 13:30
На третьем году войны РФ против Украины распространял нарративы Кремля – разоблачен клирик УПЦ МП
фото СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу относительно антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП на Житомирщине.

Источник: СБУ, Житомирская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, священник, отправив воскресную службу, в своей проповеди пренебрежительно высказывался о национальных украинских героях и давал наставления прихожанам в ответ на слова "Слава Украине" молчать, так, как это делает он сам, по идеологическим мотивам.

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В следующий раз, в июле этого года, выполняя церковное пение, прославлял "землю русскую", называл страну-агрессора своим "отечеством" и призывал верующих молиться за него.

Кроме этого, подозреваемый распространил видео со своей проповедью на собственном аккаунте в соцсети.

Впоследствии, в сентябре 2024 года, священник распространил видео российского пропагандиста, бывшего члена ОПЗЖ, обвиняемого в государственной измене, который призвал Украину к капитуляции. В видео, среди прочего, содержались призывы строго держаться русской церкви и московского патриарха, а также обвинения украинских властей в развязывании войны.

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Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры священнику сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, совершенной повторно, и распространении материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном повторно.

 

УПЦ МПСБУвойна
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