Окупанти скинули вибухівку на "швидку" в Станіславі: машину знищено, медики дивом вціліли

У Станіславі Херсонської області росіяни атакували з БпЛА автівку "швидкої", яка евакуювала поранених.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах



Деталі: Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення.



Коли бригада екстреної допомоги транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона.

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Внаслідок цього машина – знищена. Дивом медичні працівники не постраждали.

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фото ова

Пряма мова Прокудіна: "На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують".