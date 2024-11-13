Окупанти скинули вибухівку на "швидку" в Станіславі: машину знищено, медики дивом вціліли
Середа, 13 листопада 2024, 16:02
У Станіславі Херсонської області росіяни атакували з БпЛА автівку "швидкої", яка евакуювала поранених.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення.
Коли бригада екстреної допомоги транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона.
Внаслідок цього машина – знищена. Дивом медичні працівники не постраждали.
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Пряма мова Прокудіна: "На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують".