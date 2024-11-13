Оккупанты сбросили взрывчатку на "скорую" в Станиславе: машина уничтожена, медики чудом уцелели

В Станиславе Херсонской области россияне атаковали с БПЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в соцсетях

Детали: Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения.

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Когда бригада экстренной помощи транспортировала пострадавших в больницу, враг сбросил на них взрывчатку с дрона.

фото ова

В результате этого машина - уничтожена. Чудом медицинские работники не пострадали.

фото ова

Прямая речь Прокудина: "К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", - нередки. Поэтому еще раз спасибо врачам, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и благотворителям, которые их поддерживают".