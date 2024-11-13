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Армія РФ з безпілотника обстріляла Садове на Херсонщині: постраждали 3 людини

Анастасія ПроцСереда, 13 листопада 2024, 16:18
Армія РФ з безпілотника обстріляла Садове на Херсонщині: постраждали 3 людини
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські військові з безпілотника атакували Садове Херсонської області, внаслідок чого постраждали чоловіки 34 і 48 років та 45-річна жінка.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Дослівно: "Близько 12.00 атакували Садове. Внаслідок цього скиду вибухівку постраждала 45-річна жінка. В неї мінно-вибухова травма та часткова ампутація правої стопи".

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Деталі: Згодом Мрочко повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до 3.
За його словами, що до однієї з херсонських лікарень доправлено двох чоловіків — 34 і 48 років. В обох — мінно-вибухова травма та множинні рани. Наразі медики дообстежують постраждалих. В момент атаки безпілотника чоловіки були на роботі.

Передісторія:

  • Одна жителька Берислава загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російської дронової атаки вранці 13 листопада.  

Херсонська областьбезпілотники
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