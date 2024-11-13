Армия РФ с беспилотника обстреляла Садовое на Херсонщине: пострадали 3 человека

Российские военные с беспилотника атаковали Садовое Херсонской области, в результате чего пострадали мужчины 34 и 48 лет и 45-летняя женщина.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Дословно: "Около 12.00 атаковали Садовое. В результате этого сброса взрывчатки пострадала 45-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и частичная ампутация правой стопы".

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Детали: Впоследствии Мрочко сообщил, что количество раненых в результате вражеского обстрела увеличилось до 3.

По его словам, в одну из херсонских больниц доставлены двое мужчин - 34 и 48 лет. У обоих - минно-взрывная травма и множественные раны. Сейчас медики дообследуют пострадавших. В момент атаки беспилотника мужчины были на работе.

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