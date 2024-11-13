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ОВА: Після пошкодження дамби з Курахівського водосховища вже витекло більше третини води

Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 16:39
ОВА: Після пошкодження дамби з Курахівського водосховища вже витекло більше третини води
фото УП

Після пошкодження дамби з Курахівського водосховища на Донеччині вилилося 20 мільйонів кубометрів води, але підтоплень житла і загрози для місцевих мешканів немає.

Джерело: очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами Філашкіна, 20 мільйонів кубометрів води вилилося з Курахівського водосховища (за даними ОВА, там знаходилося 55 млн  м³ води) після того, як росіяни пошкодили греблю.

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Водночас очільник ообласті запевнив, що підтоплень житла немає і загрози для жителів сіл на річці Вовчій теж немає.

Він нагадав, що в Курахівській громаді залишаються 1300 людей і в самому місті – близько 800 осіб, які відмовляються евакуюватися, всіх дітей уже вивезено.

Донецька областьвійна
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