ОВА: После повреждения дамбы из Кураховского водохранилища уже вытекло более трети воды

После повреждения дамбы из Кураховского водохранилища в Донецкой области вылилось 20 миллионов кубометров воды, но подтоплений жилья и угрозы для местных жителей нет.

Источник: глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Филашкина, 20 миллионов кубометров воды вылилось из Кураховского водохранилища (по данным ОВА, там находилось 55 млн м³ воды) после того, как россияне повредили плотину.

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В то же время глава области заверил, что подтоплений жилья нет и угрозы для жителей сел на реке Волчьей тоже нет.

Он напомнил, что в Кураховской громаде остаются 1300 человек и в самом городе - около 800 человек, которые отказываются эвакуироваться, все дети уже вывезены.