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Путін зменшив виплати росіянам за поранення на війні проти України

Анастасія ПроцСереда, 13 листопада 2024, 16:40
Путін зменшив виплати росіянам за поранення на війні проти України
Путін. Ілюстративне фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін затвердив нові правила компенсацій для поранених солдатів, які беруть участь у війні проти України. За новими умовами, значна частина поранених окупантів отримуватиме зменшені виплати.

Джерело: РИА Новости, ТАСС

Деталі: Виплати становитимуть:

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  • 3 млн руб. – за тяжкі поранення;
  • 1 млн. руб.  – за легкі поранення;
  • 100 тис. руб. – за "інші легкі травми".
 
фото: ТАСС

Як повідомляє Медуза, нові правила фактично призводять до зменшення виплат за поранення. Хоча максимальна сума компенсації залишається на рівні трьох мільйонів рублів, раніше її виплачували без урахування тяжкості поранення.

Передісторія:

РосіяПутін
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