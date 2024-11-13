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Путин уменьшил выплаты россиянам за ранения на войне против Украины

Анастасия ПроцСреда, 13 ноября 2024, 16:40
Путин уменьшил выплаты россиянам за ранения на войне против Украины
Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новые правила компенсаций для раненых солдат, участвующих в войне против Украины. По новым условиям, значительная часть раненых оккупантов будет получать уменьшенные выплаты.

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: Выплаты будут составлять:

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  • 3 млн руб. - за тяжелые ранения;
  • 1 млн. руб. - за легкие ранения;
  • 100 тыс. руб. - за "другие легкие травмы".
 
ФОТО: ТАСС

Как сообщает Медуза, новые правила фактически приводят к уменьшению выплат за ранения. Хотя максимальная сумма компенсации остается на уровне трех миллионов рублей, ранее ее выплачивали без учета тяжести ранения.

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