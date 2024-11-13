Путин уменьшил выплаты россиянам за ранения на войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новые правила компенсаций для раненых солдат, участвующих в войне против Украины. По новым условиям, значительная часть раненых оккупантов будет получать уменьшенные выплаты.

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: Выплаты будут составлять:

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3 млн руб. - за тяжелые ранения;

1 млн. руб. - за легкие ранения;

100 тыс. руб. - за "другие легкие травмы".

ФОТО: ТАСС

Как сообщает Медуза, новые правила фактически приводят к уменьшению выплат за ранения. Хотя максимальная сумма компенсации остается на уровне трех миллионов рублей, ранее ее выплачивали без учета тяжести ранения.

Предыстория: