Путин уменьшил выплаты россиянам за ранения на войне против Украины
Среда, 13 ноября 2024, 16:40
Российский диктатор Владимир Путин утвердил новые правила компенсаций для раненых солдат, участвующих в войне против Украины. По новым условиям, значительная часть раненых оккупантов будет получать уменьшенные выплаты.
Источник: РИА Новости, ТАСС
Детали: Выплаты будут составлять:
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- 3 млн руб. - за тяжелые ранения;
- 1 млн. руб. - за легкие ранения;
- 100 тыс. руб. - за "другие легкие травмы".
Как сообщает Медуза, новые правила фактически приводят к уменьшению выплат за ранения. Хотя максимальная сумма компенсации остается на уровне трех миллионов рублей, ранее ее выплачивали без учета тяжести ранения.
Предыстория:
- В июле 2024 года издание "The Moscow Times" со ссылкой на указ Путина сообщило, что российский правитель более чем вдвое увеличил единовременную выплату для тех, кто готов заключить контракт с Минобороны РФ и пойти на войну против Украины.