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В Київській ОДА уточнили наслідки падіння уламків збитих вночі і вранці цілей

Олександр ШумілінСереда, 13 листопада 2024, 16:52
В Київській ОДА уточнили наслідки падіння уламків збитих вночі і вранці цілей
Фото: Київська ОДА

Внаслідок падіння уламків у Київській області поранення отримав 48-річний чоловік, горіли складські приміщення, пошкодження отримали автомобілі.  

Джерело: повідомлення голови Київської ОДА Руслана Кравченка

Пряма мова: "Як повідомлялося раніше, поранення голови отримав чоловік 48 років. Медична допомога йому була надана на місці. Стан задовільний, від госпіталізації відмовився.

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Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів сталося загоряння складських приміщень підприємств. Пожежа ліквідована. В результаті знищено 3 споруди, ще в 4 вибиті вікна. Також пошкоджено 4 легкові автомобілі, 2 вантажівки та 2 навантажувачі.

В іншому районі також пошкоджено приміщення ангару. Крім того, в області ліквідовано 2 пожежі травяного настилу".

Деталі: За словами Кравченка влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у регіоні не зафіксовано.

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Передісторія:

  • Уночі та вранці 13 листопада російські війська завдали по Києву та області ракетно-дронового удару, внаслідок чого в одному з населених пунктів отримала поранення людина, також палало складське приміщення.

Київська областьвійнабезпілотники
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