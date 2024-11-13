В Київській ОДА уточнили наслідки падіння уламків збитих вночі і вранці цілей
Внаслідок падіння уламків у Київській області поранення отримав 48-річний чоловік, горіли складські приміщення, пошкодження отримали автомобілі.
Джерело: повідомлення голови Київської ОДА Руслана Кравченка
Пряма мова: "Як повідомлялося раніше, поранення голови отримав чоловік 48 років. Медична допомога йому була надана на місці. Стан задовільний, від госпіталізації відмовився.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів сталося загоряння складських приміщень підприємств. Пожежа ліквідована. В результаті знищено 3 споруди, ще в 4 вибиті вікна. Також пошкоджено 4 легкові автомобілі, 2 вантажівки та 2 навантажувачі.
В іншому районі також пошкоджено приміщення ангару. Крім того, в області ліквідовано 2 пожежі травяного настилу".
Деталі: За словами Кравченка влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у регіоні не зафіксовано.
Передісторія:
- Уночі та вранці 13 листопада російські війська завдали по Києву та області ракетно-дронового удару, внаслідок чого в одному з населених пунктів отримала поранення людина, також палало складське приміщення.