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В Киевской ОГА уточнили последствия от падения обломков сбитых ночью и утром целей

Александр ШумилинСреда, 13 ноября 2024, 16:52
В Киевской ОГА уточнили последствия от падения обломков сбитых ночью и утром целей
Фото: Киевская ОГА

В результате падения обломков в Киевской области ранения получил 48-летний мужчина, горели складские помещения, повреждения получили автомобили. 

Источник: сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко

Прямая речь: "Как сообщалось ранее, ранение головы получил мужчина 48 лет. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказался.

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Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов произошло возгорание складских помещений предприятий. Пожар ликвидирован. В результате уничтожено 3 сооружения, еще в 4 выбиты окна. Также повреждены 4 легковых автомобиля, 2 грузовика и 2 погрузчика.

В другом районе также повреждено помещение ангара. Кроме того, в области ликвидировано 2 пожара травяного настила".

Детали: По словам Кравченко попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры в регионе не зафиксировано.

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Предыстория:

  • Ночью и утром 13 ноября российские войска нанесли по Киеву и области ракетно-дроновой удар, в результате чего в одном из населенных пунктов получил ранения человек, также горело складское помещение.

Киевская областьвойнабеспилотники
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