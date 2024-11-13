В Киевской ОГА уточнили последствия от падения обломков сбитых ночью и утром целей

В результате падения обломков в Киевской области ранения получил 48-летний мужчина, горели складские помещения, повреждения получили автомобили.

Источник: сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко

Прямая речь: "Как сообщалось ранее, ранение головы получил мужчина 48 лет. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказался.

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Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов произошло возгорание складских помещений предприятий. Пожар ликвидирован. В результате уничтожено 3 сооружения, еще в 4 выбиты окна. Также повреждены 4 легковых автомобиля, 2 грузовика и 2 погрузчика.

В другом районе также повреждено помещение ангара. Кроме того, в области ликвидировано 2 пожара травяного настила".

Детали: По словам Кравченко попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры в регионе не зафиксировано.

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