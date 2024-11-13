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Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку

Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 19:56
Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку
Владислав Волошин. фото - "Армія Inform"

На Времівському напрямку фронту декілька днів тому російські загарбники розпочали активні штурмові дії.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "На Времівському напрямку вже тривають активні російські штурми. Вже декілька днів вони проводять ці штурми. Намагаються вклинитись в нашу оборону. Намагаються захопити певні плацдарми. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, щоб, по-перше, зупинити, по-друге, не допустити подібних вклинень, тому на Времівському напрямку ситуація доволі складна і доволі динамічна".

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Деталі: За словами офіцера, на Времівському напрямку окупанти та деякі їхні групи готувались до штурмів по півтора-два місяці на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей. Ці штурми не схожі на м'ясні, додав Волошин, адже російських штурмовиків прикривають дрони та бронетехніка.

"Бронетехніку зараз теж намагаються застосовувати не лише як транспортний засіб, а й так, щоб вона допомогала і підтримувала під час ведення штурмових дій", - додав речник.

За словами Волошина, на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках російські військові лише продовжують готуватись до активізації штурмових дій, проте щодня все одно проводять по кілька штурмів, намагаючись виявити вогневі засоби Сил оборони, щоб під час стандартного штурму завдавати по ним вогневе ураження.

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Також військовий поінформував, що загальна ситуація на півдні фронту є достатньо напруженою.

війна
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