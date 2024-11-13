Россияне изменили тактику штурмов на Времовском направлении
На Времовском направлении фронта несколько дней назад российские захватчики начали активные штурмовые действия.
Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "На Времовском направлении уже продолжаются активные российские штурмы. Уже несколько дней они проводят эти штурмы. Пытаются вклиниться в нашу оборону. Пытаются захватить определенные плацдармы. Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия, чтобы, во-первых, остановить, во-вторых, не допустить подобных вклинений, поэтому на Времовском направлении ситуация довольно сложная и довольно динамичная".
Детали: По словам офицера, на Времовском направлении оккупанты и некоторые их группы готовились к штурмам по полтора-два месяца на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Эти штурмы не похожи на мясные, добавил Волошин, ведь российских штурмовиков прикрывают дроны и бронетехника.
"Бронетехнику сейчас тоже пытаются применять не только как транспортное средство, но и так, чтобы она помогала и поддерживала при ведении штурмовых действий", - добавил спикер.
По словам Волошина, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские военные только продолжают готовиться к активизации штурмовых действий, однако ежедневно все равно проводят по несколько штурмов, пытаясь выявить огневые средства Сил обороны, чтобы во время стандартного штурма наносить по ним огневое поражение.
Также военный сообщил, что общая ситуация на юге фронта довольно напряженная.