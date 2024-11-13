Россияне изменили тактику штурмов на Времовском направлении

На Времовском направлении фронта несколько дней назад российские захватчики начали активные штурмовые действия.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "На Времовском направлении уже продолжаются активные российские штурмы. Уже несколько дней они проводят эти штурмы. Пытаются вклиниться в нашу оборону. Пытаются захватить определенные плацдармы. Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия, чтобы, во-первых, остановить, во-вторых, не допустить подобных вклинений, поэтому на Времовском направлении ситуация довольно сложная и довольно динамичная".

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Детали: По словам офицера, на Времовском направлении оккупанты и некоторые их группы готовились к штурмам по полтора-два месяца на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Эти штурмы не похожи на мясные, добавил Волошин, ведь российских штурмовиков прикрывают дроны и бронетехника.

"Бронетехнику сейчас тоже пытаются применять не только как транспортное средство, но и так, чтобы она помогала и поддерживала при ведении штурмовых действий", - добавил спикер.

По словам Волошина, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские военные только продолжают готовиться к активизации штурмовых действий, однако ежедневно все равно проводят по несколько штурмов, пытаясь выявить огневые средства Сил обороны, чтобы во время стандартного штурма наносить по ним огневое поражение.

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Также военный сообщил, что общая ситуация на юге фронта довольно напряженная.