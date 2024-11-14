Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц номинирован на должность генерального прокурора Соединенных Штатов Америки. Гетц известен своими выступлениями против помощи Украине, также его обвиняли в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".
Источник: Трамп в соцсети Truth Social
Детали: По словам Трампа, Гетц "глубоко одаренный и настойчивый юрист". В Конгрессе он отличился своим вниманием "к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".
Он также отметил, что Мэтт "защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции".
Прямая речь Трампа: "В юридическом комитете Палаты представителей, который осуществляет надзор за Министерством юстиции, Мэтт сыграл ключевую роль в разгроме мистификации „Россия, Россия, Россия" и разоблачении тревожной и системной правительственной коррупции и вооружения".
Дополнено: По информации издания Utah News Dispatch, это стало неожиданным решением, поскольку Гетц остается объектом расследования комиссии по этике Конгресса по обвинениям в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".
Гетц "категорически отрицает все обвинения, выдвинутые Комитетом", говорится в июньском отчете Комитета по этому вопросу.
Расследование комитета началось в апреле 2021 года и сначала включало обвинения в том, что законодатель "распространял неприемлемые изображения или видео в зале заседаний Палаты представителей, злоупотреблял государственными идентификационными записями, конвертировал средства избирательной кампании для личного использования и/или получил взятку или неправомерное вознаграждение". В июне комитет объявил, что больше не преследует за эти конкретные обвинения.
По состоянию на июнь комиссия опросила более десятка свидетелей, выдала 25 повесток и просмотрела тысячи страниц документов, касающихся расследования дела Гетца.
Председатель Комитета по вопросам этики Палаты представителей Майкл Гест заявил журналистам в среду, что если Сенат утвердит Гетца в должности генерального прокурора, его комитет больше не будет иметь юрисдикции над расследованием.
Предыстория:
- В апреле 2022 года, когда Палата представителей одобрила законопроект о восстановлении программы времен Второй мировой войны, так называемый ленд-лиз, инициативу поддержало 417 законодателей. Против было только 10, среди них Гетц.
- Гетц также известен тем, что был одним из инициаторов отставки республиканского спикера Палаты представителей США осенью 2023 года. Тогда это остановило голосование за помощь Украине надолго и вызвало раскол внутри Республиканской партии.