Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Алена ИвашкивЧетверг, 14 ноября 2024, 00:46
Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к сексуальным злоупотреблениям
Мэтт Гетц, фото: Getty Images

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц номинирован на должность генерального прокурора Соединенных Штатов Америки. Гетц известен своими выступлениями против помощи Украине, также его обвиняли в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: По словам Трампа, Гетц "глубоко одаренный и настойчивый юрист". В Конгрессе он отличился своим вниманием "к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".

Реклама:

Он также отметил, что Мэтт "защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции".

Прямая речь Трампа: "В юридическом комитете Палаты представителей, который осуществляет надзор за Министерством юстиции, Мэтт сыграл ключевую роль в разгроме мистификации „Россия, Россия, Россия" и разоблачении тревожной и системной правительственной коррупции и вооружения".

Дополнено: По информации издания Utah News Dispatch, это стало неожиданным решением, поскольку Гетц остается объектом расследования комиссии по этике Конгресса по обвинениям в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении "неподобающих подарков".

РЕКЛАМА:

Гетц "категорически отрицает все обвинения, выдвинутые Комитетом", говорится в июньском отчете Комитета по этому вопросу.

Расследование комитета началось в апреле 2021 года и сначала включало обвинения в том, что законодатель "распространял неприемлемые изображения или видео в зале заседаний Палаты представителей, злоупотреблял государственными идентификационными записями, конвертировал средства избирательной кампании для личного использования и/или получил взятку или неправомерное вознаграждение". В июне комитет объявил, что больше не преследует за эти конкретные обвинения.

По состоянию на июнь комиссия опросила более десятка свидетелей, выдала 25 повесток и просмотрела тысячи страниц документов, касающихся расследования дела Гетца.

Председатель Комитета по вопросам этики Палаты представителей Майкл Гест заявил журналистам в среду, что если Сенат утвердит Гетца в должности генерального прокурора, его комитет больше не будет иметь юрисдикции над расследованием.

Предыстория:

СШАТрамп
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Германия передаст Украине 4000 дронов, которых называют "мини-Таурусами" – СМИ

Эрдоган на саммите G20 предложит заморозить войну в Украине и отложить вступление в НАТО - СМИ

США разрешили дальнобойные удары только по Курской области, где есть войска КНДР – СМИ

Волкер о разрешении на дальнобойные удары: отменено политическое решение, которого не должно было быть

ISW: зимой российские войска сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов

Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ

Все новости...
США
У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год
Боррель: После избрания Трампа в США Евросоюз должен взять собственную судьбу в свои руки
У правительства Зеленского есть 10 недель, чтобы конфисковать $5 млрд арестованных в США российских активов
Последние новости
10:44
В Киеве вылечили 200-летнюю шелковицу Шевченко, как завещал активист и воин Роман Ратушный
10:39
Apple рассматривает возможность выпустить фирменный смарттелевизор - Bloomberg
10:35
Банки обновили курс валют на понедельник: сколько стоят доллар и евро
10:33
фотоВ Словакии вышли на протест против правительства Фицо
10:16
фотоПьяный водитель BMW X6 въехал в остановку транспорта в Хмельницком: трое погибших
10:08
"Нам обещали, что Himars будут работать, как пулеметы". Что пошло не так в операции с высадкой на левом берегу Днепра
10:02
В Одесскую область постепенно возвращается свет – ОГА
09:58
теннисКиченок и Завацкая принесли Украине победу над Австрией на Кубке Билли Джин Кинг
09:46
Макрон не исключил, что согласится на разговор с Путиным
09:44
Во Франции на аукционе продадут артефакты Шарля де Голля: среди них – зашифрованные письма матери
Все новости...
Реклама:
Реклама: