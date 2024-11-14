Сили оборони збили 21 російський дрон з 59, інші були локаційно втрачені
Четвер, 14 листопада 2024, 08:54
Уночі 14 листопада росіяни атакували Україну 59 ударними безпілотниками, 21 дрон вдалося знищити, 38 були локаційно втрачені.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У ніч на 14 листопада (із 19:00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – РФ. Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА".
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Деталі: Дрони збили у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
Інші 38 ворожих безпілотників були локаційно втрачені.
Передісторія:
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- Увечері 13 листопада російська армія знову запустила в Україну ударні дрони.