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Сили оборони збили 21 російський дрон з 59, інші були локаційно втрачені

Ірина БалачукЧетвер, 14 листопада 2024, 08:54
Сили оборони збили 21 російський дрон з 59, інші були локаційно втрачені
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 14 листопада росіяни атакували Україну 59 ударними безпілотниками, 21 дрон вдалося знищити, 38 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 14 листопада (із 19:00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – РФ. Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА".

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Деталі: Дрони збили у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Інші 38 ворожих безпілотників були локаційно втрачені.

Передісторія:

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