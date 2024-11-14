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Силы обороны сбили 21 российский дрон из 59, остальные были локационно потеряны

Ирина БалачукЧетверг, 14 ноября 2024, 08:54
Силы обороны сбили 21 российский дрон из 59, остальные были локационно потеряны
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 14 ноября россияне атаковали Украину 59 ударными беспилотниками, 21 дрон удалось уничтожить, 38 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 14 ноября (с 19:00 13 ноября) противник атаковал 59-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из района Курска – РФ. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 21-го БПЛА".

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Детали: Дроны сбили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Остальные 38 вражеских беспилотников были локационно потеряны.

Предыстория: 

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