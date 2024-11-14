Силы обороны сбили 21 российский дрон из 59, остальные были локационно потеряны

Ночью 14 ноября россияне атаковали Украину 59 ударными беспилотниками, 21 дрон удалось уничтожить, 38 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 14 ноября (с 19:00 13 ноября) противник атаковал 59-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из района Курска – РФ. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 21-го БПЛА".

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Детали: Дроны сбили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Остальные 38 вражеских беспилотников были локационно потеряны.

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