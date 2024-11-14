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Сибіга зустрівся з Блінкеном і заявив про "оптимізм" щодо ударів вглиб РФ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 14 листопада 2024, 09:00
Сибіга зустрівся з Блінкеном і заявив про оптимізм щодо ударів вглиб РФ
фото: Сибіга в Х

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який напередодні зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заявив про "обережний оптимізм" після обговорення можливості далекобійних ударів по Росії.

Джерело: заява очільника МЗС України,  Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Україна вже давно закликає союзників дозволити далекобійні удари по РФ західною зброєю.

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Союзники, включно зі Сполученими Штатами, не дозволяють використовувати надану зброю для ударів вглиб РФ через побоювання подальшої ескалації.

"Ми обговорювали питання дальніх ударів та євроатлантичної інтеграції. І тут ми також налаштовані обережно оптимістично", – сказав Сибіга, коментуючи зустріч з Блінкеном.

Він також додав, що його переговори в Брюсселі також торкнулися військової допомоги.

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"Ми маємо чітку картину – чіткі часові рамки, чіткі обсяги – того, що буде надано Україні до кінця року. Це допомагає нам стратегічно планувати наші дії на полі бою", – розповів міністр.

За його словами, допомога включатиме зброю та кошти для укладання угод з виробництва озброєнь.

ЗМІ раніше повідомили, що, згідно з оцінкою розвідки США та Пентагону, дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії принесе Києву більше недоліків, ніж вигод, тому вони рекомендували не змінювати відповідну політику.

У вересні президент США натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Водночас шеф Пентагону Ллойд Остін став на захист американських обмежень на далекобійні удари західною зброєю для України і наполягав на тому, що вона може перемогти Росію навіть без такого потенціалу.

БлінкенвійнаРосія
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