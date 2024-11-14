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Сибига встретился с Блинкеном и заявил об "оптимизме" относительно ударов вглубь РФ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 14 ноября 2024, 09:00
Сибига встретился с Блинкеном и заявил об оптимизме относительно ударов вглубь РФ
фото: Сибига в Х

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который накануне встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил об "осторожном оптимизме" после обсуждения возможности дальнобойных ударов по России.

Источник: заявление главы МИД Украины,т Reuters, "Европейская правда"

Детали: Украина уже давно призывает союзников разрешить дальнобойные удары по РФ западным оружием.

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Союзники, включая Соединенные Штаты, не позволяют использовать предоставленное оружие для ударов вглубь РФ из-за опасений дальнейшей эскалации.

"Мы обсуждали вопрос дальних ударов и евроатлантической интеграции. И здесь мы также настроены осторожно оптимистично", – сказал Сибига, комментируя встречу с Блинкеном.

Он также добавил, что его переговоры в Брюсселе также коснулись военной помощи.

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"Мы имеем четкую картину – четкие временные рамки, четкие объемы – того, что будет предоставлено Украине до конца года. Это помогает нам стратегически планировать наши действия на поле боя", – рассказал министр.

По его словам, помощь будет включать оружие и средства для заключения соглашений по производству вооружений.

СМИ ранее сообщили, что согласно оценке разведки США и Пентагона, разрешение Украине наносить дальнобойные удары по территории России принесет Киеву больше недостатков, чем выгод, поэтому они рекомендовали не менять соответствующую политику.

В сентябре президент США намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

В то же время шеф Пентагона Ллойд Остин встал на защиту американских ограничений на дальнобойные удары западным оружием для Украины и настаивал на том, что она может победить Россию даже без такого потенциала.

БлинкенвойнаРосcия
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