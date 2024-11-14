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Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 14 листопада 2024, 09:30
Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України
Джо Байден і Сі Цзіньпін. Фото з Facebook The White House

Президент США Джо Байден на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Перу має намір обговорити російську війну проти України і ймовірне залучення у неї північнокорейських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: За словами посадовця Білого дому, також передбачається, що Байден і Сі говоритимуть про співпрацю США та Китаю, відновлення контактів між військовими, боротьбу з глобальною кризою фентанілу та ризики штучного інтелекту.

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Крім того, очікується, що Байден висловить "глибоку стурбованість" через підтримку Китаєм російської війни проти України і залучення військових КНДР для допомоги Росії.

Також американський президент планує порушити питання причетності Китаю до кібератак на критичну цивільну інфраструктуру США та активізації військової діяльності Пекіна навколо Тайваню і в Південнокитайському морі.

Видання зазначає, що ця зустріч, ймовірно, буде останньою між Байденом і Сі перед тим, як до влади у США прийде Дональд Трамп.

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Представник Білого дому наголосив, що наступній адміністрації потрібно буде шукати спосіб врегулювати "жорсткі, складні відносини" США та Китаю.

"Росія, проблеми у (Тайванській) протоці, Південнокитайське море та кіберсфера – це питання, про які наступна адміністрація повинна буде ретельно подумати, тому що це сфери глибоких політичних розбіжностей з Китаєм, і я не очікую, що вони зникнуть", – сказав він у розмові з журналістами.

Передісторія:

СШАКитайБайденСі Цзіньпін
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