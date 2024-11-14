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Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

Ирина Кутелева, Ирина БалачукЧетверг, 14 ноября 2024, 09:30
Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины
Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото из Facebook The White House

Президент США Джо Байден на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Перу намерен обсудить российскую войну против Украины и вероятное привлечение в нее северокорейских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По словам чиновника Белого дома, предполагается, что Байден и Си будут говорить о сотрудничестве США и Китая, восстановлении контактов между военными, борьбе с глобальным кризисом фентанила и рисках искусственного интеллекта.

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Кроме того, ожидается, что Байден выразит "глубокую обеспокоенность" из-за поддержки Китаем российской войны против Украины и привлечения военных КНДР для помощи России.

Также американский президент планирует поднять вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США и активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море.

Издание отмечает, что эта встреча, вероятно, будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США придет Дональд Трамп.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что следующей администрации нужно будет искать способ урегулировать "жесткие, сложные отношения" США и Китая.

"Россия, проблемы в (Тайваньском) проливе, Южнокитайское море и киберсфера – это вопросы, о которых следующая администрация должна будет тщательно подумать, потому что это сферы глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", – сказал он в разговоре с журналистами.

Предыстория:

  • На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
  • Государства НАТО осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.

СШАКитайБайденСи Цзиньпин
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