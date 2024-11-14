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Дуда: З поваги до грошей США Трамп не може дозволити РФ знищити Україну

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 14 листопада 2024, 09:54
Дуда: З поваги до грошей США Трамп не може дозволити РФ знищити Україну
Дуда і Трамп. фото Getty Images

Польський президент Анджей Дуда вивсловив упевненість, що обраний президент США Дональд Трамп не дозволить Росії знищити Україну, адже поважає гроші американських платників податків.

Джерело: канцелярія польського лідера в Х (Twitter), цитує "Європейська правда"

Деталі: Під час пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Дуда назвав Трампа "успішною людиною" та "природженим бійцем", який "любить битися і, перш за все, не любить програвати".

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"Президент Дональд Трамп поважає, і ми це теж знаємо, гроші американських платників податків", – акцентував він.

Дуда зауважив, що американський обранець багато разів про це говорив і на цьому наголошував.

"Якщо врахувати, скільки США вже вклали в допомогу Україні, які гігантські кошти передано захисникам України у вигляді різної бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Україна могла вижити і захищати себе, тоді мої висновки зрозумілі, я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну",  – наголосив він.

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Дуда акцентував – мова йде про повагу до грошей американських платників податків, а також про те, щоб Америка долучилась і не програла.

Також під час зустрічі із Рютте, Дуда підіймав питання можливості передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо: Fox News з посиланням на джерела повідомляв, що Трамп може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

ДудаТрампвійна
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