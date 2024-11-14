Дуда: Из уважения к деньгам США Трамп не может позволить РФ уничтожить Украину

Польский президент Анджей Дуда выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп не позволит России уничтожить Украину, ведь уважает деньги американских налогоплательщиков.

Источник: канцелярия польского лидера в Х (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Детали: Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Дуда назвал Трампа "успешным человеком" и "прирожденным бойцом", который "любит драться и, прежде всего, не любит проигрывать".

Реклама:

"Президент Дональд Трамп уважает, и мы это тоже знаем, деньги американских налогоплательщиков", - акцентировал он.

Дуда отметил, что американский избранник много раз об этом говорил и это подчеркивал.

"Если учесть, сколько США уже вложили в помощь Украине, какие гигантские средства переданы защитникам Украины в виде различной боевой техники, финансовой помощи, чтобы Украина могла выжить и защищать себя, тогда мои выводы понятны, я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину", - подчеркнул он.

РЕКЛАМА:

Дуда акцентировал - речь идет об уважении к деньгам американских налогоплательщиков, а также о том, чтобы Америка присоединилась и не проиграла.

Также во время встречи с Рютте, Дуда поднимал вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Напомним: Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.