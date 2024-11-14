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Дуда: Из уважения к деньгам США Трамп не может позволить РФ уничтожить Украину

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 14 ноября 2024, 09:54
Дуда: Из уважения к деньгам США Трамп не может позволить РФ уничтожить Украину
Дуда и Трамп. фото Getty Images

Польский президент Анджей Дуда выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп не позволит России уничтожить Украину, ведь уважает деньги американских налогоплательщиков.

Источник: канцелярия польского лидера в Х (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Детали: Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Дуда назвал Трампа "успешным человеком" и "прирожденным бойцом", который "любит драться и, прежде всего, не любит проигрывать".

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"Президент Дональд Трамп уважает, и мы это тоже знаем, деньги американских налогоплательщиков", - акцентировал он.

Дуда отметил, что американский избранник много раз об этом говорил и это подчеркивал.

"Если учесть, сколько США уже вложили в помощь Украине, какие гигантские средства переданы защитникам Украины в виде различной боевой техники, финансовой помощи, чтобы Украина могла выжить и защищать себя, тогда мои выводы понятны, я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину", - подчеркнул он.

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Дуда акцентировал - речь идет об уважении к деньгам американских налогоплательщиков, а также о том, чтобы Америка присоединилась и не проиграла.

Также во время встречи с Рютте, Дуда поднимал вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Напомним: Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.

ДудаТрампвойна
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