Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що російським окупантам не вдалося увійти до Куп’янська на Харківщині, місто перебуває під контролем Сил оборони.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов у коментарі "Укрінформу", СтратКом

Пряма мова: "Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп’янська. Місто під контролем Збройних сил України".

Реклама:

Деталі: Офіцер уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", – додав речник Генштабу.

За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрат у живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України".

Деталі: Крім того Головне управління комунікацій Генштабу заявило, що інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка не відповідає дійсності.

Що передувало: У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.