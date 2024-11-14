Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск Харьковской области, город находится под контролем Сил обороны.

Источник: спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Все атаки российских оккупантов на этом направлении успешно отбиты. Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город под контролем Вооруженных сил Украины".

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Детали: Офицер уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - добавил представитель Генштаба.

По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

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Прямая речь: "Все атаки врага на этом направлении успешно отражены. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины".

Детали: Кроме того Главное управление коммуникаций Генштаба заявило, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка не соответствует действительности.

Что предшествовало: В ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил, что россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.