Лукашенко: Не дай бог у Білорусі президентом жінку оберуть
Четвер, 14 листопада 2024, 12:16
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поміркував про те, чи може жінка бути главою держави, і вважає що для РБ це - не варіант.
Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство Білорусі БелТА
Пряма мова: "У Білорусі не дай бог жінку оберуть. У президента США не ті повноваження, а тут треба вникати в усе. У Білорусі президент - головнокомандувач.
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І потім, це важка робота. Не треба так вантажити жінку, це не церемоніальна посада. Може, з часом ми підійдемо до такого стилю. Але поки що він інший. Я схиляюся перед жінками, анітрохи не принижую їхню роль. Але вони мають бути поруч".
Передісторія:
- Лукашенко перебуває при владі в Білорусі 30 років.
- Після масштабних фальсифікацій на виборах президента 2020 року в Білорусі виникли масові протести. Протестувальники вимагали проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
- Режим Лукашенка придушив протести, тисячі білорусів зазнали переслідувань, катувань, були кинуті в тюрми або змушені були емігрувати.
- Одна з опонентів Лукашенка – Світлана Тихановська є головою Об'єднаного перехідного кабінету – білоруського демократичного уряду у вигнанні, проживає за кордоном.
- Соратниця Тихановської, член Координаційної ради білоруської опозиції, одна з найвідоміших учасниць протестів у Білорусі 2020 року Марія Колесникова відбуває тюремний термін у колонії загального режиму.
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