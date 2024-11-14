Лукашенко: Не дай бог у Білорусі президентом жінку оберуть

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поміркував про те, чи може жінка бути главою держави, і вважає що для РБ це - не варіант.

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство Білорусі БелТА

Пряма мова: "У Білорусі не дай бог жінку оберуть. У президента США не ті повноваження, а тут треба вникати в усе. У Білорусі президент - головнокомандувач.

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І потім, це важка робота. Не треба так вантажити жінку, це не церемоніальна посада. Може, з часом ми підійдемо до такого стилю. Але поки що він інший. Я схиляюся перед жінками, анітрохи не принижую їхню роль. Але вони мають бути поруч".

Передісторія:

Лукашенко перебуває при владі в Білорусі 30 років.

Після масштабних фальсифікацій на виборах президента 2020 року в Білорусі виникли масові протести. Протестувальники вимагали проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

Режим Лукашенка придушив протести, тисячі білорусів зазнали переслідувань, катувань, були кинуті в тюрми або змушені були емігрувати.

Одна з опонентів Лукашенка – Світлана Тихановська є головою Об'єднаного перехідного кабінету – білоруського демократичного уряду у вигнанні, проживає за кордоном.

Соратниця Тихановської, член Координаційної ради білоруської опозиції, одна з найвідоміших учасниць протестів у Білорусі 2020 року Марія Колесникова відбуває тюремний термін у колонії загального режиму.

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