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Лукашенко: Не дай бог в Беларуси президентом женщину изберут

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 ноября 2024, 12:16
Лукашенко: Не дай бог в Беларуси президентом женщину изберут
иллюстративное фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о том, может ли женщина быть главой государства и считает что для РБ это – не вариант.

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство Беларуси БелТА

Прямая речь: "В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий.

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И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом".

Предыстория:

  • Лукашенко находится при власти в Беларуси 30 лет.
  • После масштабных фальсификаций на выборах президента 2020 года в Беларуси возникли массовые протесты. Протестующие требовали проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • Режим Лукашенко подавил протесты, тысячи белорусов подверглись преследованиям, пыткам, были брошены в тюрьмы или вынуждены были эмигрировать.
  • Одна из оппонентов Лукашенко - Светлана Тихановская является председателем Объединенного переходного кабинета - белорусского демократического правительства в изгнании, проживает за границей.
  • Соратница Тихановской, член Координационного совета белорусской оппозиции, одна из самых известных участниц протестов в Беларуси 2020 года Мария Колесникова отбывает тюремный срок в колонии общего режима.

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ЛукашенкоБеларусь
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