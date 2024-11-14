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Экс-нардеп Деркач вошел в оборонный комитет российского Совета Федерации

Станислав ПогориловЧетверг, 14 ноября 2024, 18:32
Экс-нардеп Деркач вошел в оборонный комитет российского Совета Федерации
Андрей Деркач фото с его Facebook

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций РФ.

Источник: сайт Совета Федерации РФ

Детали: Перед этим сообщалось, что Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

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Фото: скриншот с сайта Совета Федерации РФ

Справка: Андрей Деркач был депутатом Верховной рады с 1998 года. После начала полномасштабного российского вторжения он сбежал из Украины. В июне 2022 года СБУ обвинила Деркача в работе на российскую разведку. Он также находится в санкционных списках США.

В январе 2023 президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада — мандата.

Что предшествовало: В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

Деркач АндрейРосcия
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