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Зеленський: На Куп′янському напрямку наші воїни спрацювали дуже ефективно

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 листопада 2024, 20:24
Зеленський: На Куп′янському напрямку наші воїни спрацювали дуже ефективно
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив про ефективні дії Сил оборони на Куп′янському напрямку.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще і Купʼянський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість".

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Деталі: Щодо південних напрямків і операції ЗСУ у Курській області, Зеленський зазначив, що пишається "всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ".

"Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого бʼється Україна", - сказав президент.

Що передувало:

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ЗеленськийХарківська областьвійна
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