Зеленський: На Куп′янському напрямку наші воїни спрацювали дуже ефективно
Четвер, 14 листопада 2024, 20:24
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив про ефективні дії Сил оборони на Куп′янському напрямку.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще і Купʼянський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість".
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Деталі: Щодо південних напрямків і операції ЗСУ у Курській області, Зеленський зазначив, що пишається "всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ".
"Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого бʼється Україна", - сказав президент.
Що передувало:
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- У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили що російським окупантам не вдалося увійти до Куп’янська на Харківщині, місто перебуває під контролем Сил оборони.