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Зеленский: На Купянском направлении наши воины сработали очень эффективно

Станислав ПогориловЧетверг, 14 ноября 2024, 20:24
Зеленский: На Купянском направлении наши воины сработали очень эффективно
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил об эффективных действиях Сил обороны на Купянском направлении.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня был доклад главкома Сырского. Как и всегда, именно с этого начинается день. Не только Донецкая область - еще и Купянское направление. Наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость".

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Детали: Относительно южных направлений и операции ВСУ в Курской области, Зеленский отметил, что гордится "всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир".

"Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего сражается Украина", - сказал президент.

Что предшествовало: 

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  • В ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил, что россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск Харьковской области, город находится под контролем Сил обороны.

ЗеленскийХарьковская областьвойна
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