ЗМІ: Обвинувачений у держзраді ексочільник управління СБУ Харківщини може вийти під заставу

Ексочільник облуправління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін може вийти під заставу у 5 мільйонів 330 тисяч гривень.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на адвоката Дудіна Олександра Кожевнікова

Пряма мова адвоката: "Роману Дудіну залишили тримання під вартою, однак додали альтернативу у вигляді застави. Якщо раніше такого ніколи не було, то зараз суд обрав додатковий запобіжний захід у вигляді застави. Тобто, якщо застава буде внесена, Роман виходить з-під варти й на нього будуть покладатися обов'язки: прибувати до суду, здати закордонний паспорт і таке подібне".

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Деталі: За його словами, необхідних 5 мільйонів 330 тисяч гривень, щоб заплатити заставу у Дудіна немає, однак активісти вже організували збір.

Пряма мова адвоката: "Запобіжний захід оскаржували у Київському апеляційному суді. Ми надали неспростовні докази щодо невинуватості Романа у вчинені інкримінованих йому правопорушень та зазначили про неправильну кваліфікацію зі сторони обвинувачення. Суд з цим погодився і надав альтернативу. Сам розгляд справи продовжується у Шевченківському районному суді міста Києва. Ми дослідили всі письмові докази сторони обвинувачення. Зараз ми будемо долучати свої письмові докази та викликати свідків".

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