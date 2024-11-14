ЗМІ: Обвинувачений у держзраді ексочільник управління СБУ Харківщини може вийти під заставу
Ексочільник облуправління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін може вийти під заставу у 5 мільйонів 330 тисяч гривень.
Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на адвоката Дудіна Олександра Кожевнікова
Пряма мова адвоката: "Роману Дудіну залишили тримання під вартою, однак додали альтернативу у вигляді застави. Якщо раніше такого ніколи не було, то зараз суд обрав додатковий запобіжний захід у вигляді застави. Тобто, якщо застава буде внесена, Роман виходить з-під варти й на нього будуть покладатися обов'язки: прибувати до суду, здати закордонний паспорт і таке подібне".
Деталі: За його словами, необхідних 5 мільйонів 330 тисяч гривень, щоб заплатити заставу у Дудіна немає, однак активісти вже організували збір.
Пряма мова адвоката: "Запобіжний захід оскаржували у Київському апеляційному суді. Ми надали неспростовні докази щодо невинуватості Романа у вчинені інкримінованих йому правопорушень та зазначили про неправильну кваліфікацію зі сторони обвинувачення. Суд з цим погодився і надав альтернативу. Сам розгляд справи продовжується у Шевченківському районному суді міста Києва. Ми дослідили всі письмові докази сторони обвинувачення. Зараз ми будемо долучати свої письмові докази та викликати свідків".
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Що передувало:
- 29 травня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.
- Тоді президент заявив, що Дудін "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
- 11 вересня стало відомо, що Дудіна затримали за підозрою в державній зраді.
- Сам Дудін відкинув звинувачення. Він також звинуватив голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова в даванні неправдивих свідчень. Також колишній керівник СБУ в Харківській області вимагав від директора ДБР притягнути їх за це до відповідальності. Суддів Дудін звинуватив в упередженості.