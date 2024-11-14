Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Обвиняемый в госизмене экс-глава управления СБУ Харьковщины может выйти под залог

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 ноября 2024, 22:47
СМИ: Обвиняемый в госизмене экс-глава управления СБУ Харьковщины может выйти под залог
Обвиняемый Роман Дудин в зале киевского суда. Фото - ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Экс-глава облуправления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин может выйти под залог в 5 миллионов 330 тысяч гривен.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на адвоката Дудина Александра Кожевникова

Прямая речь адвоката: "Роману Дудину оставили содержание под стражей, однако добавили альтернативу в виде залога. Если раньше такого никогда не было, то сейчас суд избрал дополнительную меру пресечения в виде залога. То есть, если залог будет внесен, Роман выходит из-под стражи и на него будут возлагаться обязанности: прибывать в суд, сдать загранпаспорт и тому подобное".

Реклама:

Детали: По его словам, необходимых 5 миллионов 330 тысяч гривен, чтобы заплатить залог у Дудина нет, однако активисты уже организовали сбор.

Прямая речь адвоката: "Меру пресечения обжаловали в Киевском апелляционном суде. Мы предоставили неопровержимые доказательства невиновности Романа в совершении инкриминируемых ему правонарушений и отметили о неправильной квалификации со стороны обвинения. Суд с этим согласился и предоставил альтернативу. Само рассмотрение дела продолжается в Шевченковском районном суде города Киева. Мы исследовали все письменные доказательства стороны обвинения. Сейчас мы будем приобщать свои письменные доказательства и вызывать свидетелей".

Знать больше: Побег из Харькова или выполнение приказа? Детали о деле экс-начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, которого подозревают в госизмене

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.
  • Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
  • 11 сентября стало известно, что Дудина задержали по подозрению в государственной измене.
  • Сам Дудин отверг обвинения. Он также обвинил главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова в даче ложных показаний. Также бывший руководитель СБУ в Харьковской области требовал от директора ГБР привлечь их за это к ответственности. Судей Дудин обвинил в предвзятости.

Харьковская областьСБУгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночью ПВО уничтожила более десятка беспилотников, которые угрожали столице – КГВА

Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Все новости...
Харьковская область
Зеленский: На Купянском направлении наши воины сработали очень эффективно
Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку
За сутки на фронте произошло более 160 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении – Генштаб
Последние новости
07:53
колонкаБлохин или Шевченко? Откровение инопланетянина Герда Мюллера
07:50
обновляетсяРоссия с ночи атакует Украину беспилотниками
07:40
Защитники отминусовали еще 1020 российских оккупантов
07:16
Ночью ПВО уничтожила более десятка беспилотников, которые угрожали столице – КГВА
06:58
Минобороны РФ заявляет, что три российских области ночью атаковали более 30 беспилотников
06:04
Футбол"Олимпиакос" хочет продать Яремчука
05:56
Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам
04:58
Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: трое раненых, нападавшего ликвидировали
04:04
ISW: Россия обеспокоена расходами на продолжение войны в Украине
03:57
футзалSkyUP в результативном матче обыграл "Харьков", "Ураган" победил in.IT Львов в 6 туре Экстра-лиги
Все новости...
Реклама:
Реклама: