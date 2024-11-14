СМИ: Обвиняемый в госизмене экс-глава управления СБУ Харьковщины может выйти под залог

Экс-глава облуправления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин может выйти под залог в 5 миллионов 330 тысяч гривен.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на адвоката Дудина Александра Кожевникова

Прямая речь адвоката: "Роману Дудину оставили содержание под стражей, однако добавили альтернативу в виде залога. Если раньше такого никогда не было, то сейчас суд избрал дополнительную меру пресечения в виде залога. То есть, если залог будет внесен, Роман выходит из-под стражи и на него будут возлагаться обязанности: прибывать в суд, сдать загранпаспорт и тому подобное".

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Детали: По его словам, необходимых 5 миллионов 330 тысяч гривен, чтобы заплатить залог у Дудина нет, однако активисты уже организовали сбор.

Прямая речь адвоката: "Меру пресечения обжаловали в Киевском апелляционном суде. Мы предоставили неопровержимые доказательства невиновности Романа в совершении инкриминируемых ему правонарушений и отметили о неправильной квалификации со стороны обвинения. Суд с этим согласился и предоставил альтернативу. Само рассмотрение дела продолжается в Шевченковском районном суде города Киева. Мы исследовали все письменные доказательства стороны обвинения. Сейчас мы будем приобщать свои письменные доказательства и вызывать свидетелей".

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