Ексочільника СБУ Харківщини затримали за зраду державі і залишення місця служби - силовики
Правоохоронці офіційно підтвердили затримання Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області: йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, ДБР, СБУ в коментарі УП
Дослівно ОГП: "За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України.
Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України.
Дослівно ДБР: "Встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону. Тобто він фактично діяв у інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ".
Деталі: Повідомляється також, що Дудін, як співробітник-військовослужбовець СБУ, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків" самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.
Наголошується, що підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні міста.
На прохання прокоментувати вищевказану інформацію в пресслужбі СБУ УП повідомили, що спецслужба "надає і продовжить надавати максимальне сприяння для об‘єктивного та неупередженого розслідування".
Що передувало: 11 вересня "Українській правді" стало відомо про затримання правоохоронцями ексочільника СБУ Харківщини Романа Дудіна.
Передісторія:
- 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.
- Тоді президент заявив, що Дудін "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
- 19 липня начальником управління СБУ в Харківській області був призначений Олександр Куць.