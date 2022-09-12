Ексочільника СБУ Харківщини затримали за зраду державі і залишення місця служби - силовики

Правоохоронці офіційно підтвердили затримання Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області: йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, ДБР, СБУ в коментарі УП

Дослівно ОГП: "За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України.

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Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України.

Дослівно ДБР: "Встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону. Тобто він фактично діяв у інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ".

Деталі: Повідомляється також, що Дудін, як співробітник-військовослужбовець СБУ, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків" самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

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Наголошується, що підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні міста.

На прохання прокоментувати вищевказану інформацію в пресслужбі СБУ УП повідомили, що спецслужба "надає і продовжить надавати максимальне сприяння для об‘єктивного та неупередженого розслідування".

Що передувало: 11 вересня "Українській правді" стало відомо про затримання правоохоронцями ексочільника СБУ Харківщини Романа Дудіна.

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