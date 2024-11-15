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Росіяни завдали ударів по Краматорському району на Донеччині – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 00:16
Росіяни завдали ударів по Краматорському району на Донеччині – ЗМІ
ілюстративне фото: Вадим Філашкін

За даними місцевих ЗМІ, у ніч проти 15 листопада росіяни завдали ударів по Краматорському району Донецької області.

Джерело: Новини Донбасу

Деталі: Кореспондент Новин Донбасу повідомив, що війська РФ завдали ударів по Краматорському району.

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Що передувало: Генштаб повідомляв, що від початку доби 15 жовтня на Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

Російська армія обстріляла 11 листопада село Біленьке в Краматорській громаді на Донеччині, поранили 16-річного хлопця.

Донецька областьвійнаКраматорськобстріл
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