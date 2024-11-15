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Россияне нанесли удары по Краматорскому району Донецкой области – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 00:16
Россияне нанесли удары по Краматорскому району Донецкой области – СМИ
иллюстративное фото: Вадим Филашкин

По данным местных СМИ, в ночь на 15 ноября россияне нанесли удары по Краматорскому району Донецкой области.

Источник: Новости Донбасса

Детали Корреспондент Новостей Донбасса сообщил, что войска РФ нанесли удары по Краматорскому району.

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Что предшествовало: Генштаб сообщал, что с начала суток 15 октября на Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

Российская армия обстреляла 11 ноября село Беленькое в Краматорской громаде Донецкой области, ранили 16-летнего парня.

Донецкая областьвойнаКраматорскобстрел
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