Россияне нанесли удары по Краматорскому району Донецкой области – СМИ
Пятница, 15 ноября 2024, 00:16
По данным местных СМИ, в ночь на 15 ноября россияне нанесли удары по Краматорскому району Донецкой области.
Источник: Новости Донбасса
Детали Корреспондент Новостей Донбасса сообщил, что войска РФ нанесли удары по Краматорскому району.
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Что предшествовало: Генштаб сообщал, что с начала суток 15 октября на Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.
Российская армия обстреляла 11 ноября село Беленькое в Краматорской громаде Донецкой области, ранили 16-летнего парня.